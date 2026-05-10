Βαλένθια: Sold-out η Roig Arena για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η Roig Arena για το Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 του Telekom Center Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα προς πώληση για τον πέμπτο αγώνα των προημιτελικών εναντίον του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 22:00 στο Roig Arena. Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους οπαδούς του για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Δεδομένου ότι πολλοί δεν κατάφεραν να προμηθευτούν εισιτήριο, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα στο Αμφιθέατρο της Roig Arena, με περιορισμένη χωρητικότητα και κατόπιν κράτησης. Στις επόμενες ώρες θα κοινοποιήσουμε τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μας έχουν τον αγώνα συμπεριλαμβανόμενο στη συνδρομή τους, όπως και για το υπόλοιπο της σεζόν, και ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, έχουν τη δυνατότητα να παραχωρήσουν τη συνδρομή τους σε φίλους και συγγενείς (υπενθυμίζουμε ότι η μεταπώληση της θέσης τους μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια του εισιτηρίου διαρκείας)».

