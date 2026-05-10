Στέφανος Τσιτσιπάς: Κράξιμο της μητέρας του για τη σχέση με Μπαντόσα - «Πιεζόταν μέσα στη σχέση»

Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στο ρωσικό ΒΒ Tennis η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνικόβα, αναφερόμενη σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του Έλληνα τενίστα.

Αρχικά μίλησε για τη δική της παρουσία στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τονίζοντας τον στενό δεσμό που είχαν: «Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως junior, ήμουν αυτή που ταξίδευε μαζί του, προετοιμαζόταν για αγώνες και δούλευε πάνω σε τακτικές και στρατηγική. Ήμασταν πολύ κοντά και καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον χωρίς λόγια».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αλλαγή που επήλθε όσο ο Τσιτσιπάς μεγάλωνε: «Όταν ο Στέφανος άρχισε να μεγαλώνει, χρειάστηκε κάτι νέο για το επαγγελματικό του τένις. Για χρόνια αμφέβαλλε για το πόσο ήθελε να με ακούει. Κάποιες φορές με άφηνε να τον βοηθήσω και άλλες όχι. Από φέτος όμως νιώθω ξανά τη δεμένη τενιστική σχέση μας και αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Ακούει σχεδόν όλες τις συμβουλές μου».

Αναφορά έκανε και στη σχέση του με τον πατέρα του: «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί ήταν να προέλθει η πρωτοβουλία από τον Στέφανο. Και συνέβη. Τώρα η σχέση τους είναι 7,5 στα 10. Πριν ήταν στο 9 αλλά τότε ήταν υπερβολικά έντονη συναισθηματικά και κατέληγε να τους καταστρέφει».

Η μητέρα του Έλληνα τενίστα σημείωσε επίσης την αλλαγή στη συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα: «Τώρα έχουμε έναν εντελώς άμεσο διάλογο. Παλιά σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούσε βαθιές συζητήσεις. Τώρα ο ίδιος προτείνει να μιλήσουμε για τένις ή για άλλα πράγματα».

Στάζει... μέλι για τη νυν σύντροφο του γιου της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία της Κρίστεν Τομς στη ζωή του: «Πιστεύω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη. Και τον έχει βοηθήσει πολύ η παρουσία της συντρόφου του. Του έχει προσφέρει μια συναισθηματικά άνετη ζωή. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις και έχει χτίσει τη δική της καριέρα».

Μιλώντας για τη σχέση τους, τόνισε: «Η σχέση τους εξελίσσεται ακόμη και μέσω επιστολών. Δεν μιλούν μόνο στο τηλέφωνο ή με μηνύματα, γράφουν πραγματικά γράμματα. Ειδικά ο Στέφανος. Ο Στέφανος ονειρευόταν μια τέτοια σχέση και αυτή ήρθε».

Οι αιχμές για τη σχέση με την Μπαντόσα

Αναφορά έγινε και στην προηγούμενη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα: «Προσπαθούσε υπερβολικά. Σε αυτή την ηλικία πρέπει τα πράγματα να είναι πιο φυσικά. Είχε αρχίσει να πιέζεται μέσα σε αυτή τη σχέση. Είχε ανάγκη από προσωπικό χώρο και “σιωπή” γύρω του από τα social media και τη συνεχή έκθεση. Παρότι έλεγε ότι του άρεσε, ως εσωστρεφής άνθρωπος όλα αυτά τον επηρέαζαν».

Για τα παιδικά του χρόνια και το bullying, ανέφερε: «Ήταν εσωστρεφής από μικρός και τα άλλα παιδιά δεν καταλάβαιναν τα ενδιαφέροντά του. Ναι, υπέστη bullying. Τον αλλάξαμε τάξη και όλα άλλαξαν. Στη νέα τάξη τον υποδέχθηκαν με το κύρος που είχε αρχίσει να αποκτά μέσω του τένις».

Κλείνοντας, σημείωσε για τον χαρακτήρα του: «Είμαι περήφανη που είναι καλός άνθρωπος. Ό,τι και αν λέει ο κόσμος, εγώ ξέρω τι είναι. Δεν είναι πολύ ανοιχτός, αλλά είναι πολύ ευγνώμων όταν τον προσεγγίζεις».

Τέλος, αποκάλυψε ότι η κόρη της εγκατέλειψε το τένις, καθώς δεν άντεξε την πίεση που ένιωθε ως αδερφή του Στέφανου Τσιτσιπά.