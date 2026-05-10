Πετρούνιας: «Χρυσός» στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης στη Μίκρα

Την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης κατέκτησε ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας στη Μίκρα.

Την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Μίκρα Θεσσαλονίκης είχε ο Λευτέρης Πετρούνιας, με τον Ολυμπιονίκη να τραβάει το βλέμμα του κοινού, με τους φιλάθλους να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα.

Ο Πετρούνιας κατέκτησε όπως ήταν φυσικό το χρυσό και έπειτα βρήκε τον χρόνο να φωτογραφηθεί με τους συναθλητές του.

Κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, μια ξεχωριστή ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο της ΕΓΟ, Βασίλη Τσολακίδη ο οποίος ανακοίνωσε ότι το πρωτάθλημα θα φέρει πλέον την ονομασία “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιωακειμίδη – Καπνίδη”, τιμώντας τη μνήμη δύο σημαντικών ανθρώπων της ενόργανης γυμναστικής.

Θυμίζουμε πως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων, συνεχίζεται την Κυριακή με τους τελικούς των αγωνισμάτων.

