· Μιλγουόκι Μπακς · Μπόστον Σέλτικς

NBA: Έτοιμοι να… χτυπήσουν για Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Σέλτικς

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, με τους Μπόστον Σέλτικς να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

NBA: Έτοιμοι να… χτυπήσουν για Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Σέλτικς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει ανοιχτό, με τις εξελίξεις να αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου στο ΝΒΑ.

Παρά το γεγονός ότι τα play-offs βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι ομάδες της λίγκας έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν, με το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το «Athletic», άνθρωποι του ΝΒΑ αναφέρουν πως οι Μπόστον Σέλτικς είναι μία από τις ομάδες που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στην υπόθεση του Αντετοκούνμπο, καθώς το ενδεχόμενο εμπλοκής τους θεωρείται υπαρκτό.

Στο ίδιο ρεπορτάζ δεν γίνεται λόγος για επίσημη επαφή με τους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο στη λίγκα εκτιμάται πως οι Σέλτικς συγκαταλέγονται ανάμεσα στους βασικούς «παίκτες» που ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, εφόσον προκύψει η κατάλληλη συγκυρία.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:36 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Sold-out η Roig Arena για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό

14:14 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κράξιμο της μητέρας του για τη σχέση με Μπαντόσα - «Πιεζόταν μέσα στη σχέση»

13:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγρια επεισόδια σε ματς εννιάχρονων - «Τον κλωτσούσαν στο κεφάλι»

13:28 BET ON

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τα δύο ντέρμπι

13:05 NBA

NBA: Έτοιμοι να… χτυπήσουν για Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Σέλτικς

12:43 BET ON

Συνδυαστικές επιλογές σε «Κλ. Βικελίδης» και «Ένιο Ταρντίνι»

12:21 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έδεσε» Τζίμι Κλαρκ για τρία χρόνια

11:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια: Δεν της… πέρασε για αναβολή με Μπασκόνια πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

11:40 NBA

Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 108-131: Τα highlights του αγώνα

11:19 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Δεν κατεβαίνει ο Οκόμπο στο ντέρμπι με την Παρί γιατί είναι απλήρωτος

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κροατία: Οι οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν πανό της Ντινάμο στο γήπεδο με εμπρηστικούς μηχανισμούς

10:48 NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 116-109 - Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας