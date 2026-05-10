NBA: Έτοιμοι να… χτυπήσουν για Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Σέλτικς

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει ανοιχτό, με τις εξελίξεις να αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου στο ΝΒΑ.

Παρά το γεγονός ότι τα play-offs βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι ομάδες της λίγκας έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν, με το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το «Athletic», άνθρωποι του ΝΒΑ αναφέρουν πως οι Μπόστον Σέλτικς είναι μία από τις ομάδες που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στην υπόθεση του Αντετοκούνμπο, καθώς το ενδεχόμενο εμπλοκής τους θεωρείται υπαρκτό.

Στο ίδιο ρεπορτάζ δεν γίνεται λόγος για επίσημη επαφή με τους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο στη λίγκα εκτιμάται πως οι Σέλτικς συγκαταλέγονται ανάμεσα στους βασικούς «παίκτες» που ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, εφόσον προκύψει η κατάλληλη συγκυρία.