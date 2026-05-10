· Μπενφίκα · Φενέρμπαχτσε

Μεταγραφές: Κίνηση για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε - Η στάση της Μπενφίκα

Το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη στη Μπενφίκα παραμένει αβέβαιο, με τη Φενέρμπαχτσε να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Μεταγραφές: Κίνηση για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε - Η στάση της Μπενφίκα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός μετρά 29 γκολ και έξι ασίστ σε 51 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες των «Αετών». Παράλληλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», η παραμονή του Παυλίδη στη Μπενφίκα δεν θεωρείται δεδομένη, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι άνθρωποι της πορτογαλικής ομάδας εξετάζουν ήδη λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, έχοντας στη λίστα τους τον Φελίπε Αουγκούστο της Τράμπζονσπορ. Την ίδια στιγμή, το όνομα του 27χρονου φορ συνδέεται με ενδιαφέρον από συλλόγους της Γερμανίας, ενώ η Μπενφίκα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, εφόσον υπάρξει ικανοποιητική πρόταση.

Όπως αναφέρει η «A Bola», οι «Αετοί» είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με περιθώριο διαφοροποίησης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Παυλίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θεωρείται δύσκολο να καλυφθεί.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το ενδιαφέρον φαίνεται να συνδέεται και με τις επικείμενες εκλογές στον τουρκικό σύλλογο, καθώς τόσο ο Αζίζ Γιλντιρίμ όσο και ο Χακάν Σαφί φέρονται να επιθυμούν την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού σε περίπτωση εκλογής τους στην προεδρία.

Οι δύο υποψήφιοι έχουν μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του Παυλίδη με τον Κερέμ Ακτούρκογλου στη Λισαβόνα και θέλουν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο δίδυμο και στη Φενέρμπαχτσε.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κροατία: Οι οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν πανό της Ντινάμο στο γήπεδο με εμπρηστικούς μηχανισμούς

10:48 NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 116-109 - Τα highlights του αγώνα

10:33 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη των Πρωταθλητών του βόλεϊ στο «Π. Γιαννακόπουλος»

10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Ειδικό βραβείο MVP στην μητέρα του Νους

10:06 NBA

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Ανατροπή δεδομένων με Κερ

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Κίνηση για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε - Η στάση της Μπενφίκα

09:37 NBA

NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ

09:23 SUPER LEAGUE

Super League: Δράση σε «Βικελίδης» και Πανθεσσαλικό - Το πρόγραμμα των playoffs 5-8

09:05 NBA

NBA: Ιπποτική… αντίδραση με Μίτσελ – Μείωσαν 2-1 οι Καβαλίερς

08:47 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

08:15 SUPER LEAGUE

Super League: Νίκη τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ με τον μισό Παναθηναϊκό, «μάχη» Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο Φάληρο

07:43 GREEK BASKET LEAGUE

GM Βαλένθια: «Εξαιρετική η σεζόν του Καρντένας στο Περιστέρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας