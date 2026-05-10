Μεταγραφές: Κίνηση για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε - Η στάση της Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός μετρά 29 γκολ και έξι ασίστ σε 51 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες των «Αετών». Παράλληλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», η παραμονή του Παυλίδη στη Μπενφίκα δεν θεωρείται δεδομένη, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι άνθρωποι της πορτογαλικής ομάδας εξετάζουν ήδη λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, έχοντας στη λίστα τους τον Φελίπε Αουγκούστο της Τράμπζονσπορ. Την ίδια στιγμή, το όνομα του 27χρονου φορ συνδέεται με ενδιαφέρον από συλλόγους της Γερμανίας, ενώ η Μπενφίκα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, εφόσον υπάρξει ικανοποιητική πρόταση.

Όπως αναφέρει η «A Bola», οι «Αετοί» είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με περιθώριο διαφοροποίησης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Παυλίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θεωρείται δύσκολο να καλυφθεί.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το ενδιαφέρον φαίνεται να συνδέεται και με τις επικείμενες εκλογές στον τουρκικό σύλλογο, καθώς τόσο ο Αζίζ Γιλντιρίμ όσο και ο Χακάν Σαφί φέρονται να επιθυμούν την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού σε περίπτωση εκλογής τους στην προεδρία.

Οι δύο υποψήφιοι έχουν μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του Παυλίδη με τον Κερέμ Ακτούρκογλου στη Λισαβόνα και θέλουν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο δίδυμο και στη Φενέρμπαχτσε.