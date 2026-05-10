Super League: Δράση σε «Βικελίδης» και Πανθεσσαλικό - Το πρόγραμμα των playoffs 5-8

Η 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League διεξάγεται χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι ισορροπίες έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό διάστημα. Οι ομάδες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εικόνα που θα παρουσιάσουν μέχρι το φινάλε της σεζόν, αλλά και στον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ άλλαξε τα δεδομένα στη μάχη της 5ης θέσης, η οποία δεν προσφέρει πλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται κυρίως στην αγωνιστική συνοχή, στις δοκιμές προσώπων και στην αξιολόγηση των ρόστερ ενόψει καλοκαιριού.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση με χαρακτήρα περισσότερο ψυχολογικό και διαδικαστικό. Οι «κίτρινοι» επιδιώκουν να ολοκληρώσουν με θετικό τρόπο μια απαιτητική χρονιά, ενώ οι Κρητικοί, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην Ευρώπη, θέλουν να διατηρήσουν αγωνιστικό ρυθμό.

Την ίδια ώρα, στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό, με τις δύο ομάδες να επιθυμούν ένα θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε της διαδικασίας. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από ένταση και γκολ, στοιχεία που αναμένονται και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρά την έλλειψη βαθμολογικής πίεσης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10 Μαΐου

17:00 Άρης - ΟΦΗ (Novasports Prime)

17:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 4HD)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5. Λεβαδειακός 25

6. Άρης 22

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος ΝΠΣ 17