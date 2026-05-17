Greek Basketball League: «Σκουπίζει» και πάει ημιτελικά ο Παναθηναϊκός AKTOR - Ντέρμπι Άρης-ΑΕΚ

Στο πρώτο παιχνίδι, που διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή στο «Telekom Center Athens», οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έφτασαν άνετα στο τελικό 99-75. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν οι Μήτογλου με 24 πόντους, Γκριγκόνις με 15 και Τολιόπουλος επίσης με 15.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε πίσω του την ήττα στην Ισπανία και το Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, στρέφοντας πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις και στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Από τη σημερινή αναμέτρηση θα απουσιάσει ο Φαρίντ, καθώς αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού. Την ίδια στιγμή, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ναν, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο ματς της σειράς λόγω σπασμού στον αυχένα.

Στην αντίπερα όχθη, η Μύκονος δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στο Game 1, καθώς βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με μεγάλες διαφορές και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ξεχώρισαν για τους γηπεδούχους οι Μπριγκς με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, Άπλμπι με 16 και Κάναντι με 15.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από τη σειρά θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε το Περιστέρι στα προημιτελικά.

Άρης Betsson και ΑΕΚ κοντράρονται το απόγευμα της Κυριακής (17/05) στο Αλεξάνδρειο στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL. Η Ένωση προηγείται με 1-0 μετά τη νίκη της με 87-81 στη SUNEL Arena, έχοντας κορυφαίους τους Λεκαβίτσιους και Μπράουν. Για τον Άρη ξεχώρισε ο Αμίν Νουά με 31 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς χρειάζεται τη νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε Game 3, ενώ η ΑΕΚ με νέο θετικό αποτέλεσμα εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

15:15 Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR

17:30 Άρης Betsson - AEK