· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: «Οριστική συμφωνία» με Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχωρεί από την Μπενφίκα για να επιστρέψει στους «μερένχες».

Ρεάλ Μαδρίτης: «Οριστική συμφωνία» με Ζοσέ Μουρίνιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ζοσέ Μουρίνιο έκανε λόγο ο Νικολό Σκίρα. Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο «X» πως ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «μερένχες».

Μάλιστα, όπως σημειώνει, ο Πορτογάλος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπενφίκα μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στην Primeira Liga.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο του «Special One» με τους «αετούς».

COMMENTS
LATEST NEWS
10:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Επίθεση… σε Βλαχοδήμο - Το αίτημα οπαδών στον Έλληνα τερματοφύλακα

09:47 NBA

NBA: Ποια ομάδα είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

09:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Οριστική συμφωνία» με Ζοσέ Μουρίνιο

08:59 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: «Σκουπίζει» και πάει ημιτελικά ο Παναθηναϊκός AKTOR - Ντέρμπι Άρης-ΑΕΚ

08:37 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (17/05) - «Πιο μάγκικο»

08:15 SUPER LEAGUE

Super League: Φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, «μάχη» Champions League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

07:42 GREEK BASKET LEAGUE

Βαλένθια: Επιστρέφει ο Καρντένας και ανανεώνει μέχρι το 2028

05:05 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

02:26 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Η αποστολή των «Βοιωτών» για το παιχνίδι με τον Άρη

23:59 MUNDIAL

Με πρώην παίκτη του Ολυμπιακού η αποστολή της Νότιας Κορέας για το Μουντιάλ 2026

23:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι στο τέλος της σεζόν

22:58 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος τώρα, περιμένω δυνατό παιχνίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας