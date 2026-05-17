Ρεάλ Μαδρίτης: «Οριστική συμφωνία» με Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχωρεί από την Μπενφίκα για να επιστρέψει στους «μερένχες».
Για συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ζοσέ Μουρίνιο έκανε λόγο ο Νικολό Σκίρα. Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο «X» πως ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «μερένχες».
Μάλιστα, όπως σημειώνει, ο Πορτογάλος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπενφίκα μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στην Primeira Liga.
Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο του «Special One» με τους «αετούς».