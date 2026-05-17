· Μιλγουόκι Μπακς

NBA: Ποια ομάδα είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Έντονες παραμένουν οι φήμες αποχώρησης του «Greek Freak» από τους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Μπόστον Σέλτικς εμφανίζονται ως το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τις τελευταίες στοιχηματικές αποδόσεις.

Το όνομα του Έλληνα σταρ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για πιθανή αποχώρηση από τους Μιλγουόκι Μπακς, παρά το γεγονός ότι το NBA ολοκλήρωσε χωρίς κυρώσεις την έρευνα γύρω από τη διαχείριση του τραυματισμού του.

Ο «Greek Freak» είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της ομάδας, υποστηρίζοντας πως ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά δεν του επιτρεπόταν. Σύμφωνα με την πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, οι Σέλτικς συγκεντρώνουν ποσοστό 21% για την απόκτησή του, με τους Μπακς να ακολουθούν στο 19% και το Ντάλας στο 18%.

