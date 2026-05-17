Σεβίλλη: Επίθεση… σε Βλαχοδήμο - Το αίτημα οπαδών στον Έλληνα τερματοφύλακα

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ενδέχεται να δώσει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο του παιχνίδι στο «Σάντσεθ-Πιθχουάν», καθώς ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και αναμένεται να επιστρέψει στη Νιούκαστλ.

Οι εμφανίσεις του διεθνούς γκολκίπερ έχουν κερδίσει την αναγνώριση των οπαδών της Σεβίλλης, οι οποίοι μετά το τέλος της προετοιμασίας για το ματς με τους «μερένχες» του ζήτησαν να παραμείνει στην ομάδα και τη νέα χρονιά.

«Τι γκολκίπερ είσαι. Μείνε, σε παρακαλώ, μείνε, σε παρακαλώ», ήταν μία από τις ατάκες που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ομάδας προς τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα.

Ο Βλαχοδήμος, σε πρόσφατες δηλώσεις του στη «Diario AS», τόνισε πως αισθάνεται χαρούμενος στη Σεβίλλη, χωρίς όμως να γνωρίζει τι θα συμβεί το καλοκαίρι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Νιούκαστλ.

«Ναι, είναι πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι δανεικός εδώ. Όπως είπα και πριν, εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε πολύ άνετα εδώ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι μια καθημερινή υπόθεση. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και δεν ξέρω τι θα συμβεί το καλοκαίρι, αλλά νιώθω χαρούμενος στη Σεβίλλη», ήταν τα λόγια του.