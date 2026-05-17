Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στενό πρέσινγκ Γιουβέντους για Πιρόλα - «Έχουν γίνει οι πρώτες επαφές»

Στο στόχαστρο της Γιουβέντους εμφανίζεται ο Λορένζο Πιρόλα του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα των «μπιανκονέρι», μια και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η ομάδα από το Τορίνο έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Λούκα Γκραμελίνι, σύμφωνα με τον οποίο, οι άνθρωποι της «Γηραιάς Κυρίας» του ιταλικού ποδοσφαίρου, έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες συζητήσεις για τον 24χρονο στόπερ του Ολυμπιακού.

Ο Πιρόλα δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τους «ερυθρόλευκους» και δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες από την Ιταλία συνδέονται με το όνομά του. Ο νεαρός αμυντικός πραγματοποιεί θετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, καταγράφοντας 32 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.