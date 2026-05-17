Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στην αυλαία των playoffs

Η τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League διεξάγεται την Κυριακή (17/05), με το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως πριν από τη φιέστα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, σε αντίθεση με τον «Δικέφαλο», που χρειάζεται νίκη και ταυτόχρονα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού για να τερματίσει δεύτερος.

Το ντέρμπι στην «Allwyn Arena» έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το απόγευμα της Κυριακής (17/05) στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD. Την ίδια ώρα, θα ξεκινήσει και το ματς στο «Απ. Νικολαΐδης», που θα έχει κάλυψη από το Cosmote Sport 3HD.

