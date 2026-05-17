Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3»

Ο Ζαν Μοντέρο, σε δηλώσεις του στο «Euroleague & Friends» μετά την ανάδειξή του σε MVP των playoffs, αναφέρθηκε στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR, υποστηρίζοντας πως η ισπανική ομάδα πίστευε στην ανατροπή ακόμη και μετά το 2-0.

Ο ίδιος τόνισε πως η Βαλένθια μπήκε με πίεση στα δύο πρώτα παιχνίδια, όμως παρέμεινε θετική και προσπάθησε να αντιδράσει, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε αντίπαλο.

Παράλληλα, σημείωσε πως μετά το Game 3 η ψυχολογία άλλαξε, υποστηρίζοντας πως ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε να δείχνει μεγαλύτερη πίεση, καθώς μια ακόμη ήττα θα έστελνε τη σειρά πίσω στη Βαλένθια.

«Είχαμε μεγάλη πίεση και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε το μπάσκετ μας. Θυμάμαι να λέω στους υπόλοιπους μετά από το Game 3 πως φοβόταν πια ο Παναθηναϊκός γιατί αν έχαναν και το Game 4 θα έπρεπε να επιστρέψουν στη Βαλένθια», ανέφερε χαρακτηριστικά.