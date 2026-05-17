· Βαλένθια · Παναθηναϊκός

Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3»

Ο MVP των playoffs, Ζαν Μοντέρο, μίλησε για τη σειρά με τη Βαλένθια και την αντίδραση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το τρίτο παιχνίδι.

Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζαν Μοντέρο, σε δηλώσεις του στο «Euroleague & Friends» μετά την ανάδειξή του σε MVP των playoffs, αναφέρθηκε στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR, υποστηρίζοντας πως η ισπανική ομάδα πίστευε στην ανατροπή ακόμη και μετά το 2-0.

Ο ίδιος τόνισε πως η Βαλένθια μπήκε με πίεση στα δύο πρώτα παιχνίδια, όμως παρέμεινε θετική και προσπάθησε να αντιδράσει, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε αντίπαλο.

Παράλληλα, σημείωσε πως μετά το Game 3 η ψυχολογία άλλαξε, υποστηρίζοντας πως ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε να δείχνει μεγαλύτερη πίεση, καθώς μια ακόμη ήττα θα έστελνε τη σειρά πίσω στη Βαλένθια.

«Είχαμε μεγάλη πίεση και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε το μπάσκετ μας. Θυμάμαι να λέω στους υπόλοιπους μετά από το Game 3 πως φοβόταν πια ο Παναθηναϊκός γιατί αν έχαναν και το Game 4 θα έπρεπε να επιστρέψουν στη Βαλένθια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πότε ανοίγουν οι θύρες για τη φιέστα με Ολυμπιακό

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στη Μύκονο, εκτός και ο Καλαϊτζάκης

12:58 NBA

NBA: Το πλάνο των Ουόριορς για Κάρι

12:34 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3»

12:23 ΣΠΟΡ

UFC: Επιστρέφει στο οκτάγωνο ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ

11:59 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν και η «κιτρινόμαυρη» πρόταση ανανέωσης σε Γιόβιτς

11:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Επίσημα νέος προπονητής ο Τσάμπι Αλόνσο

11:20 SUPER LEAGUE

Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στην αυλαία των playoffs

10:57 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στενό πρέσινγκ Γιουβέντους για Πιρόλα - «Έχουν γίνει οι πρώτες επαφές»

10:34 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι Ρόμα - Λάτσιο

10:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Επίθεση… σε Βλαχοδήμο - Το αίτημα οπαδών στον Έλληνα τερματοφύλακα

09:47 NBA

NBA: Ποια ομάδα είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας