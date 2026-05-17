Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στη Μύκονο, εκτός και ο Καλαϊτζάκης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Μύκονο εκτός έδρας για το Game 2 των προημιτελικών της GBL, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση με «σκούπα» στα ημιτελικά.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τους Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για την αναμέτρηση στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Ο Κέντρικ Ναν τέθηκε εκτός λόγω σπασμού στον αυχένα και τον Φαρίντ να μην αγωνίζεται εξαιτίας οστικού οιδήματος που υπέστη στο Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.

Από την άλλη ο Καλαϊτζάκης υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο, με τον Έλληνα γκαρντ να τίθεται και αυτός νοκ-αουτ για το Game 2.