· Ισπανία

Ισπανία: Η τρομερή απάντηση Ματέο σε 19χρονο που τον ρώτησε γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας απάντησε με χιούμορ σε νεαρό αθλητή που τον ρώτησε γιατί δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα.

Ισπανία: Η τρομερή απάντηση Ματέο σε 19χρονο που τον ρώτησε γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Τσους Ματέο έχει γίνει viral στα ισπανικά ΜΜΕ, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του νέου προπονητή της εθνικής Ισπανίας, ο νεαρός Ιβάν Γκονθάλεθ Μορένο τον πλησίασε και τον ρώτησε γιατί δεν βρίσκεται ακόμη στις επιλογές της εθνικής ομάδας, εκφράζοντας την απορία του για την απουσία του από τις κλήσεις.

Ο 19χρονος αθλητής, που αγωνίζεται στη Γρανάδα U22, ανέφερε πως δεν έχει δει ποτέ το όνομά του σε λίστα κλήσεων, με τον Τσους Ματέο να απαντά σε ήρεμο και χιουμοριστικό τόνο, εξηγώντας πως τον παρακολουθεί αλλά θεωρεί πως χρειάζεται ακόμη χρόνο εξέλιξης.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στα χαμηλά στατιστικά του νεαρού σέντερ τη φετινή σεζόν, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για το επίπεδο της εθνικής, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία: Η τρομερή απάντηση Ματέο σε 19χρονο που τον ρώτησε γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική

13:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πότε ανοίγουν οι θύρες για τη φιέστα με Ολυμπιακό

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στη Μύκονο, εκτός και ο Καλαϊτζάκης

12:58 NBA

NBA: Το πλάνο των Ουόριορς για Κάρι

12:34 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3»

12:23 ΣΠΟΡ

UFC: Επιστρέφει στο οκτάγωνο ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ

11:59 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν και η «κιτρινόμαυρη» πρόταση ανανέωσης σε Γιόβιτς

11:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Επίσημα νέος προπονητής ο Τσάμπι Αλόνσο

11:20 SUPER LEAGUE

Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στην αυλαία των playoffs

10:57 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στενό πρέσινγκ Γιουβέντους για Πιρόλα - «Έχουν γίνει οι πρώτες επαφές»

10:34 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι Ρόμα - Λάτσιο

10:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Επίθεση… σε Βλαχοδήμο - Το αίτημα οπαδών στον Έλληνα τερματοφύλακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας