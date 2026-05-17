Ισπανία: Η τρομερή απάντηση Ματέο σε 19χρονο που τον ρώτησε γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική

Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Τσους Ματέο έχει γίνει viral στα ισπανικά ΜΜΕ, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του νέου προπονητή της εθνικής Ισπανίας, ο νεαρός Ιβάν Γκονθάλεθ Μορένο τον πλησίασε και τον ρώτησε γιατί δεν βρίσκεται ακόμη στις επιλογές της εθνικής ομάδας, εκφράζοντας την απορία του για την απουσία του από τις κλήσεις.

Ο 19χρονος αθλητής, που αγωνίζεται στη Γρανάδα U22, ανέφερε πως δεν έχει δει ποτέ το όνομά του σε λίστα κλήσεων, με τον Τσους Ματέο να απαντά σε ήρεμο και χιουμοριστικό τόνο, εξηγώντας πως τον παρακολουθεί αλλά θεωρεί πως χρειάζεται ακόμη χρόνο εξέλιξης.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στα χαμηλά στατιστικά του νεαρού σέντερ τη φετινή σεζόν, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για το επίπεδο της εθνικής, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.