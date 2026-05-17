Γαλλία: Δεύτερη σερί χρονιά πρώτος σκόρερ ο Χίφι

Ο Ναντίρ Χίφι αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρώτος σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Γάλλος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Ο γκαρντ της Παρί ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με μέσο όρο 20,4 πόντους ανά αγώνα, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ για δεύτερη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης.