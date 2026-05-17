Επίσημο: Η Χαρτς έκανε καταγγελία για το παιχνίδι με την Σέλτικ - Η ανακοίνωση

Η Σέλτικ μπορεί να κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας, όμως τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Χαρτς έχουν προκαλέσει μεγάλη ένταση.

Η φιλοξενούμενη ομάδα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για όσα συνέβησαν στο γήπεδο λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις και πλήρη απώλεια ελέγχου.

Λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, αρκετοί φίλοι της Σέλτικ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου.

Η Χαρτς χαρακτήρισε το σκηνικό «χαοτικό», υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκε ιδιαίτερα απειλητική ατμόσφαιρα για τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι φιλοξενούμενοι, υπήρξαν στιγμές έντονης ανασφάλειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Χαρτς

«Η Heart of Midlothian καταδικάζει απερίφραστα τις ντροπιαστικές σκηνές στο Celtic Park σήμερα το απόγευμα, οι οποίες, για άλλη μια φορά, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο.

Οι αναφορές για σοβαρή σωματική και λεκτική κακοποίηση προς τους παίκτες και το προσωπικό μας, τόσο στο γήπεδο όσο και αλλού, είναι βαθιά ανησυχητικές. Διερευνούμε πλήρως το θέμα και βρισκόμαστε σε διάλογο με την Αστυνομία της Σκωτίας. Δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν, εκτός από το να πούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι οι παίκτες και το προσωπικό μας βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.

Δεδομένης της απειλητικής και άκρως επικίνδυνης ατμόσφαιρας μέσα στο γήπεδο, όλο το προσωπικό μας δεν είχε άλλη επιλογή από το να φύγει αμέσως, χωρίς να αναλάβει καθήκοντα δημοσιογράφων μετά τον αγώνα. Ζητούμε συγγνώμη από τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης, αλλά η ασφάλεια του προσωπικού μας ήταν η κύρια εστίασή μας κατά τη διάρκεια αυτών των απαράδεκτων σκηνών.

Η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε ένα χαοτικό τέλος και κανείς δεν φαινόταν να ξέρει αν ο αγώνας είχε φτάσει στο τέλος του. Στη συνέχεια, οι παίκτες μας δεν είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν τους υπέροχους οπαδούς μας – κάτι εντυπωσιακό για μένα – για την υποστήριξή τους σήμερα το απόγευμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναμένουμε να ληφθούν τα πιο αυστηρά δυνατά μέτρα από τις ποδοσφαιρικές αρχές, προς όφελος της προστασίας της ασφάλειας των παικτών και των οπαδών, καθώς και της ακεραιότητας του παιχνιδιού μας.

Αυτή τη σεζόν η Χαρτς αιχμαλώτισε τη φαντασία των οπαδών του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στη Σκωτία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αποτίουμε φόρο τιμής στον Ντέρεκ ΜακΊνες, το επιτελείο του, την πρώτη ομάδα και τους οπαδούς, που έκαναν τον σύλλογο περήφανο αυτή τη σεζόν. Κανένας τους δεν άξιζε τις ντροπιαστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν».