UFC: Επιστρέφει στο οκτάγωνο ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ

Ο Ιρλανδός μαχητής θα αγωνιστεί ξανά στις 11 Ιουλίου στο Λας Βέγκας, έπειτα από απουσία σχεδόν τριών ετών.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ επιστρέφει και επίσημα στο οκτάγωνο, καθώς στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον Μαξ Χόλογουεϊ στο Λας Βέγκας.

Ο Ιρλανδός σταρ του MMA, που διαθέτει ρεκόρ 22-6, αγωνίζεται για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2021, όταν είχε ηττηθεί από τον Ντάστιν Πουαριέ, τραυματιζόμενος σοβαρά στον αστράγαλο.

Η αφίσα του αγώνα του ΜακΓκρέγκορ με τον Χόλογουεϊ

Από την πλευρά του, ο Χόλογουεϊ επιστρέφει στη δράση μετά τον Οκτώβριο του 2024 και την ήττα του από τον Ίλια Τοπούρια. Ο Αμερικανός μαχητής έχει συνολικό ρεκόρ 27-9 στην καριέρα του.

