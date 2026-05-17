ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» η Νέα Φιλαδέλφεια – Banners τίτλου και μήνυμα Νίκολιτς στους δρόμους

Η ΑΕΚ γιορτάζει με κάθε επισημότητα την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το εορταστικό κλίμα είναι εμφανές σε κάθε γωνιά της Νέας Φιλαδέλφειας.

Από νωρίς, ο δρόμος προς την Allwyn Arena είχε ντυθεί στα κιτρινόμαυρα, με banners αφιερωμένα στα πρωταθλήματα της Ένωσης αλλά και το χαρακτηριστικό μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς να δεσπόζει στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ΑΕΚ μπήκε στα playoffs ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά δύο βαθμών από τον Ολυμπιακός και τριών από τον ΠΑΟΚ, διατηρώντας σταθερά τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Νίκολιτς εντυπωσίασε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο από την προηγούμενη Κυριακή, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Super League.

Οι φίλοι της Ένωσης έζησαν έντονες στιγμές μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός, όταν το γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις «σφράγισε» το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και στη φιέστα τίτλου που ακολουθεί.

Αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, η Νέα Φιλαδέλφεια είχε γεμίσει από κόσμο, με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο αλλά και στη μπουτίκ της ομάδας, όπου η συλλεκτική μπλούζα των πρωταθλητών συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον.

Το κλίμα ενθουσιασμού αποτυπωνόταν και εκτός γηπέδου, καθώς οι κολώνες στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν διακοσμημένες με banners από τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων της ΑΕΚ, αλλά και με το σύνθημα του Μάρκο Νίκολιτς: «υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος», το οποίο συνόδευσε την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της φετινής πορείας προς την κορυφή.