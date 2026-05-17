Πήρε το ντέρμπι η Ρόμα - Κερδισμένη για το Champions League η Μίλαν, ήττα... σοκ για Γιουβέντους

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσίασε η μάχη για τα εισιτήρια του Champions League στη Serie A, με πέντε κρίσιμες αναμετρήσεις να διεξάγονται ταυτόχρονα και το τοπίο να ξεκαθαρίζει ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Μεγάλοι κερδισμένοι της ημέρας ήταν η Μίλαν και η Ρόμα, που πήραν σημαντικές νίκες και πλέον εξαρτώνται από τα δικά τους αποτελέσματα για την έξοδο στα «αστέρια». Αντίθετα, η Γιουβέντους γνώρισε οδυνηρή ήττα και έπεσε στην έκτη θέση, περιμένοντας πλέον… δώρα.

Σπουδαίο διπλό της Μίλαν στη Γένοβα

Η Μίλαν πέρασε με 2-1 από την έδρα της Τζένοα στο «Luigi Ferraris» και ανέβηκε στους 70 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι «ροσονέρι» μπορεί να μην δημιούργησαν πολλές μεγάλες φάσεις, όμως βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο χάρη στο πέναλτι του Ενκουνκού στο 51ο λεπτό και το δυνατό σουτ του Ατεκάμε εκτός περιοχής στο 81’.

Η Τζένοα μείωσε στο 87’ με τον Βάσκες, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Η Ρόμα πήρε το derby della Capitale

Η Ρόμα πανηγύρισε τεράστια νίκη με 2-0 απέναντι στη Λάτσιο στο derby della Capitale και διατηρήθηκε δυνατά στη μάχη για την τετράδα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ήταν ο Μαντσίνι, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ των Πιζίλι και Ντιμπάλα.

Οι «τζιαλορόσι» ισοβαθμούν πλέον με τη Μίλαν και παραμένουν σε θέση που οδηγεί στο επόμενο Champions League.

«Κάζο» για τη Γιουβέντους στο Τορίνο

Η μεγάλη απογοήτευση της αγωνιστικής ήταν η Γιουβέντους.

Οι «μπιανκονέρι» ηττήθηκαν με 2-0 από τη Φιορεντίνα μέσα στο Τορίνο και υποχώρησαν στην έκτη θέση, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη της τετράδας.

Τα γκολ των Εντούρ και Μαντραγκόρα βύθισαν τη Γιούβε, που πλέον χρειάζεται νίκη στο ντέρμπι με την Τορίνο την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα απώλειες βαθμών από Μίλαν ή Ρόμα.

Η Νάπολι και η Κόμο συνεχίζουν δυνατά

Η Νάπολι έκανε το καθήκον της απέναντι στην υποβιβασμένη Πίζα, επικρατώντας με 3-0 χάρη στα γκολ των ΜακΤόμινεϊ, Ραχμάνι και Χόιλουντ.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε εξασφάλισε ουσιαστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Την ίδια στιγμή, η Κόμο παρέμεινε μαθηματικά στο κόλπο για την τετράδα μετά το 1-0 επί της Πάρμα, με τον Αλμπέρτο Μορένο να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ.