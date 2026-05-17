«Δεν ξέρουν τη μυρωδιά του γρασιδιού»: Ξέσπασμα Σάρι κατά της Serie A για την ώρα του ντέρμπι

Την οργή του εξέφρασε ο Μαουρίτσιο Σάρι για την απόφαση της Serie A να ορίσει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Ρόμα το μεσημέρι της Κυριακής (13:00 ώρα Ελλάδας).

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο έμπειρος τεχνικός έκανε λόγο για πλήρη ανικανότητα της λίγκας: «Αυτό που είδαμε δείχνει την αδυναμία διαχείρισης του ιταλικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί στην αθλητική πολιτική και κανένας ειδικός στο ποδόσφαιρο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τη μυρωδιά του γρασιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σάρι, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε απειλήσει ανοιχτά πως δεν θα κατέβαινε στον αγώνα αν οριζόταν μεσημέρι, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του: «Δεν θα άφηνα ποτέ τους παίκτες μου μόνους σε αυτό το χάος. Ήταν η γνώμη μου για τη λίγκα, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν διαχειρίζεται το πρωτάθλημα και το προϊόν μας με τον καλύτερο τρόπο, τη στιγμή που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες».

Η απόφαση για την πρόωρη ώρα του ντέρμπι πάρθηκε μετά από συμφωνία της λίγκας με το τοπικό συμβούλιο, προκειμένου να μην πέσει πάνω στον μεγάλο τελικό του τουρνουά τένις ATP 1000 που διεξάγεται την ίδια μέρα στη Ρώμη. Ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι προτιμήθηκε το τένις έναντι μιας τέτοιας ποδοσφαιρικής μάχης: «Μια ημέρα κατά την οποία πέντε ομάδες ανταγωνίζονται για σχεδόν 80 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει το προϊόν μας στην κοινή γνώμη, και αντίθετα, αυτοί αποφάσισαν να παίξουν το μεσημέρι», κατέληξε.