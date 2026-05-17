ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πανικός στην μπουτίκ για τη συλλεκτική μπλούζα των Πρωταθλητών

Ο κόσμος της ΑΕΚ κατέκλυσε από νωρίς τη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της φιέστας τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακός, δημιουργώντας το αδιαχώρητο στη μπουτίκ της ομάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η συλλεκτική πρωταθληματική μπλούζα της Ένωσης, η οποία έγινε ανάρπαστη από τους φίλους της ομάδας.

Ύστερα από την απογοητευτική περσινή χρονιά, όπου ολοκλήρωσε τα playoffs μόνο με ήττες, η ΑΕΚ επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το πρωτάθλημα με εμφατικό τρόπο. Υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και με καθοριστική συμβολή του Χαβιέρ Ριμπάλτα από τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, η Ένωση πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία και στην τελική ευθεία άφησε πίσω κάθε ανταγωνιστή, εξασφαλίζοντας τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκός, όταν το γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις «σφράγισε» και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Το κλίμα ενθουσιασμού συνεχίστηκε και στην ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5), όπου περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή των πρωταθλητών.

Από νωρίς την Κυριακή (17/5), πολλές ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, η Νέα Φιλαδέλφεια είχε ντυθεί στα κιτρινόμαυρα. Οι φίλοι της ΑΕΚ κατέφθαναν διαρκώς στο γήπεδο, θέλοντας να ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα της φιέστας, ενώ τεράστια ήταν η κίνηση και στη μπουτίκ της ομάδας, με τη συλλεκτική πρωταθληματική μπλούζα της σεζόν 2025-26 να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.