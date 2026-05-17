«Κλείδωσε» την τρίτη θέση με ιστορικό Φερνάντες κόντρα στη Νότιγχαμ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη ματσάρα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, επικρατώντας με 3-2 για την 37η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους διαβόλους» να... κλειδώνουν την τρίτη θέση.

Ιστορικό παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ» για τους Μπρούνο Φερνάντες και Κασεμίρο, με τον πρώτο να ισοφαρίζει το ρεκόρ των ασίστ και να φτάνει τις 20 σε μία σεζόν, την ώρα που ο Βραζιλιάνος χαφ είπε το δικό του «αντίο» στο κοινό του Μάντσεστερ μιας και στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 5ο λεπτό ο Σο, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν προσωρινά με τέρμα του Μοράτο στο 53'. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Κούνια δύο λεπτά αργότερα, με τον Εμπεμό στο 76' έπειτα από ασίστ του Φερνάντες να... γράφει το 3-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 78' ο Γκιμπς - Γουάιτ.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με το διαγώνιο τελείωμα του Λουκ Σο για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Εμπεμό σημάδεψε το δοκάρι στο 21’, αφού πρώτα πέρασε και τον τερματοφύλακα.

Ο επιθετικός των γηπεδούχων συνέχισε να χάνει σημαντικές ευκαιρίες και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όταν αστόχησε σχεδόν σε κενή εστία μετά από γύρισμα από τα δεξιά.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ εκμεταλλεύτηκε τις χαμένες ευκαιρίες της Γιουνάιτεντ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 53’, όταν ο Μοράτο σκόραρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Άντερσον.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νταλότ έκανε τη σέντρα από δεξιά, η φάση εξετάστηκε από το VAR για πιθανό χέρι του Εμπεμό και τελικά ο διαιτητής μέτρησε το γκολ του Ματέους Κούνια για το 2-1.

Στο 75ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες έγραψε ιστορία στην Premier League.

Ο Πορτογάλος μέσος έβγαλε έτοιμο γκολ στον Εμπεμό, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 3-1.

Με αυτή την πάσα, ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 20 ασίστ στη φετινή Premier League, πετυχαίνοντας μία ιστορική επίδοση.

Η Φόρεστ δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι και μείωσε ξανά στο 78’, όταν ο Έλιοτ βρήκε με σέντρα τον Γκιμπς-Γουάιτ και εκείνος νίκησε τον Λάμενς στην κίνηση για το 3-2.

Τα τελευταία λεπτά είχαν έντονο ρυθμό και ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τον Νταλότ να έχει δοκάρι στις καθυστερήσεις.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κράτησε τη σημαντική νίκη απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.