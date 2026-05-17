· Α.Ε. Λάρισας · Αστέρας Τρίπολης · Παναιτωλικός · Πανσερραϊκός

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor

Η ομάδα των Σερρών μετά την ισοπαλία στο ματς με τον Παναιτωλικό, αποχαιρετά τα… σαλόνια για τη Super League 2 – Οριστική η παραμονή των Αρκάδων. 

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη διεξαγωγή του εξ αναβολής (λόγω κακοκαιρίας) Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική των Playouts της Super League. Το τελικό 1-1 στο ματς αυτό, οριστικοποίησε το ποιες ομάδες υποβιβάζονται, μία αγωνιστική πριν το τέλος της διαδικασίας.

Οι Σερραίοι με 29 βαθμούς είναι ουραγοί και έτσι την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Μαζί με την ΑΕΛ η οποία είχε υποβιβαστεί από το Σάββατο.

Αντίθετα, τη μεγάλη ανατροπή έκανε ο Asteras Aktor, ο οποίος από ουραγός όταν άρχιζε η διαδικασία, κατάφερε τελικά να τερματίσει 12ος και με τον τρόπο αυτό να παραμείνει στη «μεγάλη» κατηγορία.

Πλέον, η τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/5) είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η αγωνιστική

Asteras Aktor – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 38

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36

12. ASTERAS AKTOR 33

13. ΑΕΛ NOVIBET 30

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 29

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Πέμπτη 21/5

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

19:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ

COMMENTS
LATEST NEWS
17:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος: Προβάδισμα από τα... αποδυτήρια με Φούντα (vid)

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Άρης - ΑΕΚ

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Να παλεύουμε για την φανέλα που φοράμε»

17:20 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κοιτάζει Μαροκινό επιθετικό με 20 γκολ τη φετινή σεζόν

17:16 SUPER LEAGUE

Super League: O «χάρτης» του νέου πρωταθλήματος - Αυτές είναι οι 14 ομάδες της σεζόν 2026-27

17:07 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Πότε είναι ο πρώτος ημιτελικός

17:05 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor

17:03 GREEK BASKET LEAGUE

Άνετη πρόκριση για Παναθηναϊκό με Λεσόρ, «Ρόγκα» και Μήτογλου

16:52 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2

16:45 SUPER LEAGUE

LIVE ΟΦΗ - ΝΠΣ Βόλος

16:40 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - Λεβαδειακός

16:38 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Με 3 απουσίες η «Ένωση» για το Game 2 κόντρα στον Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας