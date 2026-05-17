Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor

Με τη διεξαγωγή του εξ αναβολής (λόγω κακοκαιρίας) Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική των Playouts της Super League. Το τελικό 1-1 στο ματς αυτό, οριστικοποίησε το ποιες ομάδες υποβιβάζονται, μία αγωνιστική πριν το τέλος της διαδικασίας.

Οι Σερραίοι με 29 βαθμούς είναι ουραγοί και έτσι την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Μαζί με την ΑΕΛ η οποία είχε υποβιβαστεί από το Σάββατο.

Αντίθετα, τη μεγάλη ανατροπή έκανε ο Asteras Aktor, ο οποίος από ουραγός όταν άρχιζε η διαδικασία, κατάφερε τελικά να τερματίσει 12ος και με τον τρόπο αυτό να παραμείνει στη «μεγάλη» κατηγορία.

Πλέον, η τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/5) είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η αγωνιστική

Asteras Aktor – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 38

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36

12. ASTERAS AKTOR 33

13. ΑΕΛ NOVIBET 30

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 29

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Πέμπτη 21/5

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

19:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ