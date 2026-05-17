Ολυμπιακός: Κοιτάζει Μαροκινό επιθετικό με 20 γκολ τη φετινή σεζόν

Μετά τους Γιουσέφ Ελ-Αραμπί και Αγιούμπ Ελ-Κααμπί, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για ακόμη ένα Μαροκινό... κανόνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Foot Mercato», οι ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον Τοφίκ Μπενταγέμπ, πρώτο σκόρερ της Β' Γαλλίας με τη φανέλα της Τρουά.

Ο 24χρονος Μαροκινός σέντερ-φορ πέτυχε φέτος 18 γκολ για λογαριασμό των «ESTAC» στο πρωτάθλημα και εκτός του Ολυμπιακού έχει τραβήξει επίσης τα βλέμματα των Αλαβές και Σάλκε.

H ίδια πηγή αναφέρει πως η Τρουά κοστολογεί τον παίκτη με ένα ποσό κοντά στα τέσσαρα εκατομμύρια ευρώ, ενώ τονίζεται ότι για την απόκτησή του ενδιαφέρονται και άλλα μεγάλα κλαμπ, με τον Μαροκινό να ξεχωρίζει με τα γκολ και τις εμφανίσεις του.