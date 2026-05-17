Ρογκαβόπουλος: «Να παλεύουμε για την φανέλα που φοράμε»

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ξεκαθαρίζει ότι ναι μεν υπάρχει τεράστια απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας, αλλά την ίδια στιγμή ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πρέπει να συνεχίσουν γιατί υπάρχει ακόμα ένας στόχος.

«Δεν παίξαμε καλά, όμως πήρε το παιχνίδι. Η Μύκονος έπαιξε δυνατά, δεν είχε τίποτα να χάσει. Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε εύκολα μετά.

Υπάρχει τεράστια απογοήτευση. Έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο μας, τον πρόεδρό μας, όλους όσους μας στηρίζουν τόσο καιρό. Η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να παλεύουμε για αυτή την φανέλα που φοράμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να κατακτήσουμε τον επόμενο στόχο, που είναι το πρωτάθλημα.

Να κάνουμε ένα reset πνευματικό, έπειτα σωματικό. Μετά να ξεκινήσουμε δουλειά για τον ημιτελικό, γιατί ο στόχος είναι μπροστά. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Να είμαστε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ.

Έλειπε ο Ναν, ο Όσμαν. Έτσι δοκιμάσαμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Περιμένουμε να επιστρέψουν, ώστε να είμαστε όλοι μαζί και να συνεχίσουμε την πορεία μας».