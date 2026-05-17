Super League: O «χάρτης» του νέου πρωταθλήματος - Αυτές είναι οι 14 ομάδες της σεζόν 2026-27

Η μάχη για την παραμονή στη Stoiximan Super League κρίθηκε ουσιαστικά μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playouts, με τον Αστέρα AKTOR να εξασφαλίζει και μαθηματικά την παρουσία του στη μεγάλη κατηγορία και για τη σεζόν 2026/27.

Αντίθετα, η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσερραϊκός δεν κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία και αποχαιρετούν τη Stoiximan Super League, παίρνοντας τον δρόμο για τη Super League 2.

Η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε να πετύχει τον βασικό της στόχο στα playouts και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Αστέρας AKTOR εξασφάλισε την παραμονή του χωρίς να χρειαστεί να περιμένει την τελευταία αγωνιστική, βάζοντας τέλος στην αγωνία γύρω από τη μάχη της σωτηρίας.

Αντίθετα, η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσερραϊκός δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς για να μείνουν στην κατηγορία.

Οι δύο ομάδες υποβιβάζονται στη Super League 2 μετά από μία δύσκολη σεζόν, στην οποία δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη σταθερότητα για να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία.

Τη θέση των δύο υποβιβασμένων συλλόγων στη Stoiximan Super League θα πάρουν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής.

Οι δύο ιστορικές ομάδες εξασφάλισαν την άνοδό τους από τη Super League 2 και επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά ο «χάρτης» της νέας σεζόν