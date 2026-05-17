Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2

Σε ένα παιχνίδι με τρία δοκάρια και 26 τελικές, ο Πανσερραϊκός αρκέστηκε στο 1-1 κόντρα στον αδιάφορο βαθμολογικά Παναιτωλικό και υποβιβάστηκε και μαθηματικά πλέον στη Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με τον Γκαρσία μόλις στο 14', με τους Σερραίους να απαντάνε με γκολ του Φέλτες στο 65'. Τα «λιοντάρια» πάλεψαν μέχρι το τέλος για την ανατροπή, χάνοντας ευκαιρίες και δύο δοκάρια στο 83' και στο 86'.

Πλέον ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 29 βαθμούς και θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΛ που υποβιβάζεται στη Super League 2.

Από την άλλη οι Αγρινιώτες χωρίς άγχος, ανέβηκαν στους 36 βαθμούς και προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη σεζόν.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι ήρθε μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Λύρατζη να μπαίνει στην περιοχή και να περνάει ακόμα και τον τερματοφύλακα Παρδαλό, ο οποίος όμως επέστρεψε έγκαιρα στη φάση και έδιωξε με το πόδι. Ο Παναιτωλικός σόκαρε τους γηπεδούχους στο 14’, όταν μετά από ωραίο γύρισμα του Άλεξιτς, ο Γκαρσία βρήκε δίχτυα με κοντινή προβολή, γράφοντας το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 19’ είχε μια καλή στιγμή, με τον Ιβάν να επιχειρεί το σουτ από καλή θέση, χωρίς όμως να πιάνει γεμάτα την μπάλα. Στο 34', ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ο Γκαρσία προτίμησε να σουτάρει αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Σατσιά, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων να βάζουν την κόντρα και να απομακρύνουν.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Αγρινίου σπατάλησε νέα κλασική ευκαιρία. Στο 50’, ο Αγκίρε πάτησε περιοχή, βγήκε σε τετ-α-τετ απέναντι στον Τιναλίνι, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Η ισοφάριση για την ομάδα των Σερρών ήρθε τελικά στο 65’. Μετά από σέντρα του Λύρατζη, η μπάλα έφτασε στον Καρέλη, ο οποίος αρχικά αιφνιδιάστηκε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Φέλτες, που με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Τα «λιοντάρια» άγγιξαν την ολική ανατροπή στο 75', όταν ο Καρέλης έπιασε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Παρδαλός μπλόκαρε σταθερά.

Το απίστευτο τρίλεπτο των δοκαριών!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά, με την μπάλα να σταματά τρεις φορές στα δοκάρια. Αρχικά στο 83', ο Μασκανάκης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Παρδαλού.

Ο Παναιτωλικός απάντησε με το ίδιο νόμισμα δύο λεπτά αργότερα (85'), με τον Μπρέγκου να πιάνει ένα φοβερό μακρινό σουτ και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Στην αμέσως επόμενη φάση, στο 86', ο Καρέλης με νέο σουτ σημάδεψε για δεύτερη φορά το δοκάρι του Παναιτωλικού!

Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, ένα αποτέλεσμα που οδηγεί και μαθηματικά τον Πανσερραϊκό στον υποβιβασμό στη Super League 2.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46' Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35' λ.τρ. Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46' Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46' Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79' Τεϊσέιρα), Ίβαν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Σατσιάς (76' Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68' Μπρέγκου), Άλεξιτς (76' Μπελεβώνης), Σμυρλής (68' Λομπάτο), Γκαρσία (38' λ.τρ. Αγκίρε).