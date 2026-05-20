ΑΕΚ: Επαναπατρίζεται ο Γιόνσον

Για το επόμενο βήμα της καριέρας του ετοιμάζεται ο Γιένς Γιόνσον, με την αποχώρηση του Δανού μέσου από την ομάδα της ΑΕΚ να μοιάζει δεδομένη.

Μάλιστα στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο 33χρονος αποθεώθηκε από το κοινό της «Ένωσης», ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα παρότι ήταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Έτσι ο Δανός ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του, με δημοσίευμα του «tipsbladet» να αναφέρει πως η επιστροφή στην πατρίδα του είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Αν αυτό συμβεί τότε ο Γιόνσον θα γυρίσει στο πρωτάθλημα της Δανίας έπειτα από 10 χρόνια και την τελευταία του θητεία του στην Άαρχους.