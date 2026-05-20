«Πρώτος στόχος ο Μοντέρο και μετά ο Σορτς για τη Χάποελ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να τσεκάρει την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τον Ζαν Μοντέρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Israel Hayom» ο Έλληνας τεχνικός θέλει να κάνει δικό του τον Ζαν Μοντέρο, αλλά σε περίπτωση που «ναυαγήσει» η συγκεκριμένη κίνηση το plan B της ομάδας της Χάποελ ακούει στο όνομα Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν με το «τριφύλλι» στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.