Σήμερα προπόνηση, αύριο δείπνο Γιαννακόπουλου – Αταμάν

Κανονικά πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στο κλειστό του Αμαρουσίου η προαιρετική προπόνηση του «τριφυλλιού», με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να παραθέτει δείπνο το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στον Τούρκο τεχνικό. 

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του «τριφυλλιού» να πρέπει να αφήσει πίσω της μία και καλή την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το Final-4 και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο πως θα καταφέρει να κατακτήσει τον τελευταίο στόχο της σεζόν: Το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» σήμερα το πρωί, ουσιαστικά, επέστρεψαν από το ρεπό που τους έδωσε ο προπονητής τους, μιας και το πρόγραμμα περιελάμβανε προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αμαρουσίου, λόγω των υποχρεώσεων που υπάρχουν στο Telekom Center για το Final-4.

Ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε σήμερα από τη Μύκονο, όπου είχε παραμείνει μετά το τέλος του αγώνα με την ομάδα του νησιού και οι «πράσινοι» θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Μάλιστα, την Πέμπτη (21/5) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παραθέσει δείπνο στον Εργκίν Αταμάν για να κάνουν τον απολογισμό της σεζόν στην Euroleague, πριν από τους τελικούς της Greek Basketball League και να συζητήσουν για τις επόμενες κινήσεις της ομάδας.

