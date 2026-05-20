ΑΕΚ: Η ενημέρωση για την καλοκαιρινή προετοιμασία της «Ένωσης»

Στο Άπελντορν της Ολλανδίας θα διεξαχθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, που θα βρει την «Ένωση» να διεκδικεί την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα η προετοιμασία θα διεξαχθεί σε δύο κομμάτια από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, ενώ ενδιάμεσα θα υπάρξει και διάλλειμα 3-4 ημερών.

Όσο αναφορά τα φιλικά, η «'Ενωση» δεν έχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα καθώς απομένουν κάποια διαδικαστικά σε συννενόηση με τοπικές αρχές προκειμένου να υπάρξουν ανακοινώσεις.