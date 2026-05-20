ΑΕΚ: Στη… βιτρίνα ο Λιούμπισιτς, θετικά μηνύματα για Πινέδα

Ο Κροάτης μέσος αποτέλεσε μια ηχηρή μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που υπήρχαν για εκείνον.

Τη φετινή σεζόν ο Λιούμπισιτς έδωσε κάποιες βοήθειες στην πορεία για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, αλλά γενικά η απόδοση του κυμάνθηκε στα «ρηχά». Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ δαπάνησε πάνω από 4.000.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον 26χρονος ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Ο Λιούμπισιτς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον δοκίμασε ακόμα και στα άκρα σε μια προσπάθεια να τον «χωρέσει».

Το φετινό καλοκαίρι ο Χαβιέ Ριμπάλτα θα επιδιώξει να βρει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πρόταση, ώστε να παραχωρήσει τον Λιούμπισιτς. Κάτι ανάλογο ισχύει και στην περίπτωση του Νίκλας Ελίασον.

Από εκεί και πέρα, σε πρόσφατη επαφή που υπήρξε η πλευρά του Ορμπελίν Πινέδα διεμήνυσε στην ΑΕΚ ότι ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής του στην ομάδα.

Όπως έχετε διαβάσει, ο Πινέδα κι η οικογένεια του (πολύ σημαντικό) απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα κι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να τον ικανοποιήσει οικονομικά, κρατώντας τον τουλάχιστον μέχρι το 2029 στην «Ένωση».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρουν στον Μεξικανό ετήσιες απολαβές να φτάνουν, μαζί με τα μπόνους, τα 2.000.000 ευρώ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, βέβαια, υπάρχει μια μικρή οικονομική διαφορά, με τον Πινέδα να επιθυμεί να μπει το «2» στις απολαβές του δίχως τα μπόνους. Είναι, πάντως, μια διαφορά που καλύπτεται, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει κοινή επιθυμία κι από τις δύο πλευρές.

Επίσης, επιθυμία της ΑΕΚ είναι να φύγουν, από το νέο τριετές συμβόλαιο, οι οψιόν των 8.000.000 και 10.000.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά ομάδες από το Μεξικό κι η δεύτερη για συλλόγους εκτός Ευρώπης.

Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, καθώς δεν αποκλείεται η Μοντερέι, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τον Μεξικανό, να κινηθεί για την απόκτησή του. Να θυμίσουμε ότι την τεχνική ηγεσία των Rayados ανέλαβε ο Ματίας Αλμέιδα.