ΑΕΚ: Οι μεθοδευμένες κινήσεις στην υπόθεση Πινέδα τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής!

Η υπόθεση της επέκτασης του συμβολαίου του Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί ένα κομβικό ζήτημα στην ΑΕΚ, η οποία χειρίζεται την υπόθεση με μεθοδευμένες κινήσεις τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής που προσφέρει Μεξικανό.

Ο Μεξικανός μέσος είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες της «Ένωσης» την τρέχουσα σεζόν, πραγματοποιώντας εμφανίσεις ανάλογες ή ακόμα και καλύτερες με εκείνες της πρώτης του χρονιάς, όπου η ομάδα πανηγύρισε το νταμπλ.

Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο από τα τέλη του 2025, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ξεκινήσει να «δουλεύει» τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία αποτελεί κι ένα προσωπικό στοίχημα του Μάριου Ηλιόπουλου. Επί της ουσίας, στην ΑΕΚ μόλις έκριναν ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει κι ο ποδοσφαιριστής άφησε μια και καλή πίσω του μια κακή περίοδο, όπου το μυαλό του ήταν… αλλού, ξεκίνησαν τις πρώτες κουβέντες με την πλευρά του Πινέδα.

Τον Φεβρουάριο υπήρχε η πρόθεση να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να προχωράει σε μεθοδευμένες κινήσεις με… ορίζοντα (τελικά) το καλοκαίρι, όπου υπάρχει η αισιοδοξία ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το αγωνιστικό είχε προτεραιότητα, με την ομάδα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ο Πινέδα κι η οικογένεια του (πολύ σημαντικό) απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα κι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να τον ικανοποιήσει οικονομικά, κρατώντας τον τουλάχιστον μέχρι το 2029 στην «Ένωση». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρουν συμβόλαιο… ζωής στον Μεξικανό, με τις ετήσιες απολαβές να φτάνουν, μαζί με τα μπόνους, τα 2.000.000 ευρώ. Επίσης, επιθυμία της ΑΕΚ είναι να φύγουν, από το νέο τριετές συμβόλαιο, οι οψιόν των 8.000.000 και 10.000.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά ομάδες από το Μεξικό κι η δεύτερη για συλλόγους εκτός Ευρώπης.