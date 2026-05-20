Ανακοινώθηκε από τη Μπόχουμ ο Ένις Τσοκάι

Στη Γερμανία και τη Μπόχουμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ένις Τσόκαι, με τον Αλβανό αμυντικό μέσο να ολοκληρώνει τη θητεία στην Ελλάδα με τις φανέλες των Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού.

Το συμβόλαιο του Τσοκάι έληγε το προσεχές καλοκαίρι, με την Μπόχουμ να τον κάνει δικό της με ελεύθερη μεταγραφή.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού κατέγραψε 37 συμμετοχές με απολογισμό μια ασίστ σε 2.914' λεπτά συμμετοχής.