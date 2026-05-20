Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρει η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» ο 30χρονος μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο Ουνάι Λόπεθ, με το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μαδρίτης να εκπνέει σε λίγες εβδομάδες από τώρα.

Ο Λόπεθ αγωνίστηκε και στα δύο παιχνίδια της Ράγιο κόντρα στην ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League, έχοντας συνολικά 42 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ σε 2.515' αγωνιστικά λεπτά.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως εκτός από την Ελλάδα, ομάδες από την Ισπανία, την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και το Μεξικό βολιδοσκοπούν την περίπτωση του 30χρονου.

Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης εκπροσωπείται από το ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.