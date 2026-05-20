· ΠΑΟΚ

Γιακουμάκης: «Σας ευχαριστώ για τα όμορφα και τα άσχημα»

Μια ανάρτηση που μοιάζει με «αντίο» στον ΠΑΟΚ, έκανε ο Έλληνας επιθετικός, για να ευχαριστήσει τον «Δικέφαλο» για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. 

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ολοκλήρωσε τη σεζόν του δανεισμού του στον ΠΑΟΚ με 36 συμμετοχές και 15 γκολ. Είναι άγνωστο αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει να τον κρατήσει στην Τούμπα. Έτσι, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έκανε μια ανάρτηση για να ευχαριστήσει τον κόσμο.

Σε αυτή έγραψε:

«Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για όλα! Και για τα όμορφα και για τα άσχημα! ΠΑΟΚΑΡΑ».

