· Μίντλεσμπρο · Σαουθάμπτον

Προχωράει σε έφεση η Σαουθάμπτον: «Δεν θα δεχτούμε μια κύρωση που δεν έχει σχέση με την παράβαση»

Με ανακοίνωσή της η Σαουθάμπτον ενημέρωσε πως θα προχωρήσει σε έφεση για την απόφαση να αποκλειστεί από τον τελικό των playoffs της Championship, θεωρώντας άδικη την απόφαση.

Προχωράει σε έφεση η Σαουθάμπτον: «Δεν θα δεχτούμε μια κύρωση που δεν έχει σχέση με την παράβαση»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε από τον τελικό των playoffs της Championship του Σαββάτου καθώς κρίθηκε ένοχη για κατασκοπεία της αντιπάλου της στα ημιτελικά, Μίντλεσμπρο, σε μια από τις πιο σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Μίντλεσμπρο θα πάρει τη θέση της και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στο Γουέμπλεϊ, ωστόσο η Σαουθάμπτον έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που πήρε η πειθαρχική επιτροπή, με την τελική απόφαση να αναμένεται αργότερα απόψε (20/5).

«Δεχόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει κύρωση. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι μια κύρωση που δεν έχει καμία σχέση με την παράβαση».

«Ενώ η Λιντς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 λιρών για παρόμοιο αδίκημα, η Σαουθάμπτον στερήθηκε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων λιρών και έναν αγώνα που σημαίνει τόσα πολλά για το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς μας.Πιστεύουμε ότι οι οικονομικές συνέπειες της χθεσινής απόφασης την καθιστούν, κατά πολύ, τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ σε αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο».

Το 2019, η Λιντς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 λιρών και επιπλήχθηκε για κατασκοπεία στην Ντέρμπι. Ο τότε προπονητής της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα, παραδέχτηκε ότι το προσωπικό του είχε παρακολουθήσει όλους τους αντιπάλους του συλλόγου στην προπόνηση εκείνη τη σεζόν.

Ο Πάρσονς ανέφερε παραδείγματα παρόμοιων κυρώσεων, όπως η αφαίρεση 30 βαθμών από τη Λούτον στο 2008-09 στη League Two, αλλά χωρίς «συγκρίσιμα έσοδα σε κίνδυνο», καθώς και την αφαίρεση 21 βαθμών από την Ντέρμπι το 2021 που της κόστισε την κατάκτηση της Championship.

«Το λέμε αυτό όχι για να υποτιμήσουμε αυτό που συνέβη σε αυτόν τον σύλλογο, το οποίο έχουμε αποδεχτεί ότι ήταν λάθος. Το λέμε επειδή η αναλογικότητα είναι από μόνη της μια αρχή της φυσικής δικαιοσύνης».

«Η επιτροπή είχε το δικαίωμα να επιβάλει κύρωση. Δεν είχε, θα υποστηρίξουμε, το δικαίωμα να επιβάλει μια τιμωρία που είναι προφανώς δυσανάλογη με κάθε προηγούμενη τιμωρία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:46 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Αναχώρησε για Αθήνα η αποστολή της Βαλένθια (pic)

17:32 SUPER LEAGUE

Τάισον: «Αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια»

17:18 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τελευταία προπόνηση πριν το Final 4 - Πήγε στο ξενοδοχείο των ομάδων (pics)

17:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προχωράει σε έφεση η Σαουθάμπτον: «Δεν θα δεχτούμε μια κύρωση που δεν έχει σχέση με την παράβαση»

17:13 EUROLEAGUE

Η Euroleague καλωσορίζει τη Vichy και τη La Roche-Posay ως επίσημους χορηγούς του EuroLeague Final 4

17:03 OPINION

Όχι πια λευκά σορτσάκια και ανδρικές τάπες

16:30 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Η Βαλένθια είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, έχουμε τα όπλα μας για να τους ανταγωνιστούμε»

16:11 EUROLEAGUE

Game on. Delivery on. Εσύ διάλεξε μόνο ομάδα

16:01 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανανεώνει και πάει... Μουντιάλ ο Αντόνισε

15:45 EUROLEAGUE

Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

15:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η ενημέρωση για την καλοκαιρινή προετοιμασία της «Ένωσης»

15:21 MVP

Πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος από το προηγούμενο πρωτάθλημα της Άρσεναλ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας