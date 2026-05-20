Προχωράει σε έφεση η Σαουθάμπτον: «Δεν θα δεχτούμε μια κύρωση που δεν έχει σχέση με την παράβαση»

Η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε από τον τελικό των playoffs της Championship του Σαββάτου καθώς κρίθηκε ένοχη για κατασκοπεία της αντιπάλου της στα ημιτελικά, Μίντλεσμπρο, σε μια από τις πιο σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Μίντλεσμπρο θα πάρει τη θέση της και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στο Γουέμπλεϊ, ωστόσο η Σαουθάμπτον έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που πήρε η πειθαρχική επιτροπή, με την τελική απόφαση να αναμένεται αργότερα απόψε (20/5).

«Δεχόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει κύρωση. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι μια κύρωση που δεν έχει καμία σχέση με την παράβαση».

«Ενώ η Λιντς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 λιρών για παρόμοιο αδίκημα, η Σαουθάμπτον στερήθηκε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων λιρών και έναν αγώνα που σημαίνει τόσα πολλά για το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς μας.Πιστεύουμε ότι οι οικονομικές συνέπειες της χθεσινής απόφασης την καθιστούν, κατά πολύ, τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ σε αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο».

Το 2019, η Λιντς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 λιρών και επιπλήχθηκε για κατασκοπεία στην Ντέρμπι. Ο τότε προπονητής της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα, παραδέχτηκε ότι το προσωπικό του είχε παρακολουθήσει όλους τους αντιπάλους του συλλόγου στην προπόνηση εκείνη τη σεζόν.

Ο Πάρσονς ανέφερε παραδείγματα παρόμοιων κυρώσεων, όπως η αφαίρεση 30 βαθμών από τη Λούτον στο 2008-09 στη League Two, αλλά χωρίς «συγκρίσιμα έσοδα σε κίνδυνο», καθώς και την αφαίρεση 21 βαθμών από την Ντέρμπι το 2021 που της κόστισε την κατάκτηση της Championship.

«Το λέμε αυτό όχι για να υποτιμήσουμε αυτό που συνέβη σε αυτόν τον σύλλογο, το οποίο έχουμε αποδεχτεί ότι ήταν λάθος. Το λέμε επειδή η αναλογικότητα είναι από μόνη της μια αρχή της φυσικής δικαιοσύνης».

«Η επιτροπή είχε το δικαίωμα να επιβάλει κύρωση. Δεν είχε, θα υποστηρίξουμε, το δικαίωμα να επιβάλει μια τιμωρία που είναι προφανώς δυσανάλογη με κάθε προηγούμενη τιμωρία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου».