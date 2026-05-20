Όχι πια λευκά σορτσάκια και ανδρικές τάπες

Η Έλενα Μπουζαλά γράφει για 10 φορές που οι αθλήτριες είπαν «ως εδώ». Από την απενοχοποίηση της περιόδου μέχρι τα συμβόλαια-ρεκόρ που ζαλίζουν.

1. Τέλος στα λευκά σορτσάκια και προσαρμογή της προπόνησης στην περίοδο

Η απόφαση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών RC Strasbourg να αντικαταστήσει τα λευκά σορτσάκια με σκούρα μοβ μειώνει το άγχος των παικτριών για τυχόν διαρροές κατά την περίοδο, επιτρέποντάς τους να συγκεντρωθούν και να απολαμβάνουν το παιχνίδι. Παράλληλα, η ομάδα παρακολουθεί επιστημονικά τον κύκλο των αθλητριών, προσαρμόζοντας την προπόνηση και προλαβαίνοντας τους τραυματισμούς.

2. Η FIFA θέσπισε το δικαίωμα των ποδοσφαιριστριών να απουσιάζουν από τις προπονήσεις και τους αγώνες λόγω έντονων πόνων περιόδου, διατηρώντας πλήρως τις αποδοχές τους

Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην απενοχοποίηση της περιόδου στον πρωταθλητισμό. Παράλληλα, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου επέκτεινε την άδεια μητρότητας στις 14 εβδομάδες για τις παίκτριες και τις προπονήτριες.

3. Η Μπράιτον κατασκευάζει το πρώτο αποκλειστικό γήπεδο ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη

Η Μπράιτον ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου αποκλειστικού γηπέδου για γυναίκες στην Ευρώπη, προϋπολογισμού 75-80 εκατομμυρίων λιρών. Το στάδιο θα έχει χωρητικότητα 10 χιλιάδων θέσεων και θα χτιστεί δίπλα στο Amex Stadium της ανδρικής ομάδας με ορίζοντα ολοκλήρωσης τη σεζόν 2030/31. Οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται εξαρχής με βάση τις ανάγκες των αθλητριών, ενώ οι κερκίδες θα είναι φιλικές προς οικογένειες, διαθέτοντας χώρους θηλασμού και στάθμευσης για καροτσάκια.

4. Η FIFA έκανε υποχρεωτική την παρουσία γυναικών προπονητριών στα τεχνικά επιτελεία των ομάδων

Μία ακόμα ιστορική απόφαση για τις γυναικείες διοργανώσεις από τη FIFA, καθώς κάθε ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γυναίκα σε ρόλο πρώτης προπονήτριας ή βοηθού προπονητή. Ακόμα, τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού που κάθονται στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι γυναίκες και τουλάχιστον ένα μέλος του ιατρικού τιμ της ομάδας ορίζεται να είναι γυναίκα.Τα μέτρα ξεκινούν από τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών Κ-17 και Κ-20, καθώς και το Women's Champions Cup, με πλήρης εφαρμογή το Μουντιάλ Γυναικών του 2027 στη Βραζιλία.

Η απόφαση έλαβε υπόψιν της τις στατιστικές της FIFA, οι οποίες έδειξαν ότι παγκοσμίως μόνο το 22% των πρώτων προπονητών στα γυναικεία πρωταθλήματα είναι γυναίκες.

5. Συμβόλαιο – Σταθμός: Η Τρίνιτι Ρόντμαν αμοίβεται πλέον με 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο

Η 23χρονη επιθετικός της Ουάσινγκτον Σπίριτ και κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, υπέγραψε συμβόλαιο που της αποφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Χρυσή Ολυμπιονίκης το 2024 και η γυναίκα που έσπασε ένα από τα ισχυρότερα στερεότυπα στις αμοιβές των παικτριών ποδοσφαίρου καθώς ο μέσος ετήσιος μισθός στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Μόνο 16 σύλλογοι σε 7 χώρες προσφέρουν αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ. Οι υψηλότερες, σπανίως υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ. Δεύτερη έρχεται η Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία έχει κατακτήσει τρεις «Χρυσές Μπάλες» στη σειρά (2023, 2024, 2025), θεωρείται ως η κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών και αμείβεται από την Μπαρτσελόνα με λιγότερα από τα μισά χρήματα.

6. Ήρθε και το πρώτο 1.000.000 plus στο μπάσκετ

Η Έιζα Γουίλσον των Las Vegas Aces έγινε η πρώτη παίκτρια στο WNBA με συμβόλαιο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως. H μοναδική παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει κατακτήσει 4 φορές το βραβείο της MVP της κανονικής περιόδου υπέγραψε για 3 χρόνια και 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2025 έπαιρνε 200 χιλιάδες...

7. WNBA: Ιστορική τηλεοπτική συμφωνία ρεκόρ άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το WNBA πέτυχε τη μεγαλύτερη τηλεοπτική συμφωνία στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού, υπογράφοντας ένα 11ετές συμβόλαιο (2026-2036) που ξεπερνά συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τη συμμετοχή κολοσσών όπως οι Disney (ESPN), Amazon Prime Video, NBCUniversal και USA Network, η Λίγκα τριπλασίασε τα ετήσια έσοδά της και εξασφάλισε τη μετάδοση 216 αγώνων σε εθνικό δίκτυο για τη σεζόν του 2026. Η οικονομική έκρηξη αποτελεί τη βάση για τις πρόσφατες ιστορικές αυξήσεις μισθών και τις παροχές προς τις αθλήτριες.

8. Επιτέλους αθλητικά ποδοσφαιρικά παπούτσια για γυναίκες!

Η ρήξη χιαστού είναι ένας συνηθισμένος τραυματισμός για γυναίκες παίκτριες ποδοσφαίρου επειδή αναγκάζονται να φορούν παπούτσια σχεδιασμένα για άνδρες. Το 82% των αθλητριών στην Ευρώπη νιώθει πόνο, καθώς η φαρδύτερη ανδρική φτέρνα προκαλεί αστάθεια, ενώ οι ανδρικές τάπες «κολλάνε» στο γρασίδι, μεταφέροντας όλη την καταπόνηση στα γυναικεία γόνατα.

Η λύση της Nike: Κυκλοφόρησε το πρώτο παπούτσι με κυκλική διάταξη ταπών που μειώνει την πίεση στο γόνατο κατά τις στροφές.

Η λύση της Puma: Σχεδίασε ειδική γυναικεία σειρά με στενότερη φτέρνα και χαμηλότερο ύψος καμάρας, προσαρμοσμένη στη γυναικεία ανατομία.

9. Η πρώτη γυναίκα – προπονήτρια σε ανδρική ομάδα της Μπουντεσλίγκα

Η Μαρί-Λουίζ Έτα της Ουνιόν Βερολίνου έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (δηλαδή στο ένα από τα 5 κορυφαία της Ευρώπης) και έγραψε ακόμα μια σελίδα στην ιστορία καθώς οδήγησε την ομάδα της σε νίκη με 3-1 επί της Μάιντς στην Μπουντεσλίγκα. Ανέλαβε ως υπηρεσιακή τεχνικός μετά την απόλυση του προκάτοχού της και πέτυχε αυτή την ιστορική νίκη στον τέταρτο αγώνα της, σπάζοντας ένα από τα πιο ισχυρά «γυάλινα ταβάνια» στην ηγεσία του ανδρικού επαγγελματικού αθλητισμού.

10. Δύο γυναίκες διαιτητές στο Μουντιάλ 2026

Ανάμεσα στους συνολικά 52 διαιτητές που θα διευθύνουν αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αμερικανίδα Τόρι Πένσο και η Μεξικανή Κάτια Γκαρσία συμπεριλήφθηκαν στη λίστα που ανακοίνωσε η FIFA για τη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Τρεις ακόμα γυναίκες επιλέχθηκαν ως βοηθοί διαιτητές και μία ως διαιτητής VAR. Είναι η δεύτερη φορά που γυναίκες διαιτητές συμμετέχουν σε Μουντιάλ. Στο Κατάρ είχαν επιλεγεί τρεις γυναίκες διαιτητές και τρεις βοηθοί διαιτητές.

Η εποχή που οι γυναίκες έπρεπε απλώς να «χωρέσουν» σε ανδρικά πρότυπα και ανδρικά παπούτσια έχει τελειώσει οριστικά. Οι αλλαγές που βλέπουμε σήμερα -από τα γήπεδα μέχρι τα ρούχα- δείχνουν ότι πλέον αναγνωρίζεται η γυναικεία φυσιολογία, αλλά και η εμπορική αξία των αθλητριών.

Το παιχνίδι έχει άλλαξει.