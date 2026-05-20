Τάισον: «Αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια»

Ο Τάισον με μία δημοσίευση στα social media αναφέρθηκε στη δύσκολη σεζόν που πέρασε τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως έχουν δημιουργήσει μία οικογένεια στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Με ένα συναισθηματικό μήνυμα στα social media, ο Τάισον έκανε τον δικό του απολογισμό για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της σεζόν, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και επιστροφής, τονίζοντας πως οι «οικογένειες βρίσκουν πάντα τον τρόπο να σηκωθούν ξανά».

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Τάισον έδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο του «Δικεφάλου του Βορρά», εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή του προς τους φίλους της ομάδας.

Όσα αναφέρει ο Τάισον:

«Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μία σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονται κοντά στον σύλλογο. Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μας δώσατε πολλή αγάπη και στήριξη.

Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μάς υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες, όσο κι αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί.

Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμη μία χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ».

