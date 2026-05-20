EuroLeague Final Four 2026: Αναχώρησε για Αθήνα η αποστολή της Βαλένθια (pic)
Με προορισμό την Αθήνα αναχώρησε η αποστολή της Βαλένθια το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5), ενόψει του επερχόμενου Final Four στο «Telekom Center».
Η αποστολή της Βαλένθια αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης από την Ισπανία με προορισμό την Αθήνα και το Final Four του «Telekom Center Athens».
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ισπανικό εμφύλιο για τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (22/5, 21:00).