Ρεάλ Μαδρίτης: Τελευταία προπόνηση στην Ισπανία πριν το Final 4

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης (20/05) ενόψει του Final 4 της EuroLeague.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν άφησε ούτε λεπτό ανεκμετάλλευτο πριν το ταξίδι για την Ελλάδα, καθώς πραγματοποίησε κανονικά την τελευταία της προπόνηση επί ισπανικού εδάφους λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Μαδριλένοι απέφυγαν να χάσουν χρόνο μετακινήσεων και θα μεταβούν απευθείας στο ξενοδοχείο διαμονής τους μόλις αφιχθούν στο αεροδρόμιο.

Η Ρεάλ στρέφει πλέον την προσοχή της στον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια, που είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου στις 21:00.

