EuroLeague Final Four 2026: Αναχώρησε για Αθήνα η Φενέρ - Πόσo κόσμο περιμένουν στο «Τ-Center»

Με προορισμό την Αθήνα αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης η αποστολή της Φενέρμπαχτσε, ενόψει του Final Four στο «Telekom Center», γνωρίζοντας την αποθέωση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Final Four için Atina’ya doğru yola çıkan takımımızı, Başkanımız Sadettin Saran ve taraftarlarımız uğurladı! 💛💙 pic.twitter.com/VWzK30M7uz — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 20, 2026

Σε δηλώσεις του ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρ, μίλησε μεταξύ άλλων για τους οπαδούς που αναμένεται να δώσουν τον παρών στην Αθήνα.

«Θα ταξιδέψουμε για την Αθήνα. Ελπίζουμε να κάνουμε την χώρα μας και τους οπαδούς μας χαρούμενους και να κερδίσουμε το τρόπαιο. Έχουμε περάσει μία δύσκολη περίοδο. Η ομάδα θα παίξει σχεδόν 90 ματς φέτος. Παλεύουμε για αυτό και έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να ανταμειφθούμε για την προσπάθειά μας. Αν κερδίσουμε και τα δύο ματς, θα έχουμε ένα όμορφο φινάλε. Η μόνη μας ευχή είναι να κερδίσουμε».

«Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τον σεβόμαστε. Παίζουν στην Ελλάδα. Θα έχουν την υποστήριξη 8.000-9.000 οπαδών τους. Υπολογίζουμε πως θα έχουμε περισσότερους από 4.000 οπαδούς μας να μας υποστηρίζουν. Νομίζω πως είναι ένα νούμερο που αρκεί. Ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά ελπίζουμε να κερδίσουμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.