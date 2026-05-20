Ταξίδεψε στην Ισλανδία στο τριήμερο ρεπό ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την πρόκριση επί της Μυκόνου και το τριήμερο ρεπό των «πράσινων», αποφάσισε να μεταβεί στην άλλη άκρη της Ευρώπης.
Κάθε φορά που υπάρχει ρεπό στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προτιμά να κάνει κάποιο ταξίδι. Ο Αμερικανός φόργουορντ μετά τις… εξορμήσεις του σε Ινδία και Ιορδανία εκτός Ελλάδας, αλλά και στη Σαντορίνη εντός, διάλεξε προορισμό εντός Ευρώπης.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω αναρτήσεων στο Instagram, το τριήμερο ρεπό που είχαν οι «πράσινοι» το χρησιμοποίησε για να βρεθεί στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Γνωρίζοντας έναν ακόμη πολιτισμό.