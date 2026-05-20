Ελβέτια: Ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ - Εκτός κλήσεων ο Σακίρι

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, με τη διοργάνωση του καλοκαιριού να κάνει σέντρα σε 22 ημέρες.

Σε αυτό το κλίμα, η Ελβετία ανακοίνωσε τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα, με τον Μουράτ Γιακίν να κάνει την έκπληξη και να αφήνει εκτός τον Σερντάν Σακίρι μετά από 16 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας σε μεγάλες διοργανώσεις.

Αντιθέτως, στην αποστολή βρίσκεται ο Μπριλ Εμπολό καθώς και ο Γκράνιτ Τσάκα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελβετίας:

Τερματοφύλακες: Μάρβιν Κέλερ, Γκρεγκόρ Κόμπελ, Ιβόν Εμβογκό

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακάντζι, Αουρέλ Αμέντα, Νίκο Ελβέντι, Εράι Κομερτ, Λούκα Τζάκουεθ, Μίρο Μουχάιμ, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Σιλβάν Βιντμέρ

Μέσοι - Επιθετικοί: Μισέλ Αεμπισέρ, Ζεκί Αμντουνί, Μπριλ Εμπολό, Κριστιάν Φασνάχτ, Ρέμο Φρόιλερ, Σέντρικ Ίτεν, Άρντον Γιασάρι, Γιόχαν Μανζαμπί, Νταν Εντόι, Νοα Όκαφορ, Φαμπιάν Ρίντερ, Τζιμπρίλ Σόου, Ρούμπεν Βάργκας, Γκρανίτ Τσάκα, Ντένις Ζακάρια.