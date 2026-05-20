· Ελβετία

Ελβέτια: Ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ - Εκτός κλήσεων ο Σακίρι

Με εκπλήξεις ανακοινώθηκε η αποστολή της Ελβετίας για το επερχόμενο Μουντιάλ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μουράτ Γιακίν να αφήνει εκτός τον Σερντάν Σακίρι.

Ελβέτια: Ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ - Εκτός κλήσεων ο Σακίρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, με τη διοργάνωση του καλοκαιριού να κάνει σέντρα σε 22 ημέρες.

Σε αυτό το κλίμα, η Ελβετία ανακοίνωσε τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα, με τον Μουράτ Γιακίν να κάνει την έκπληξη και να αφήνει εκτός τον Σερντάν Σακίρι μετά από 16 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας σε μεγάλες διοργανώσεις.

Αντιθέτως, στην αποστολή βρίσκεται ο Μπριλ Εμπολό καθώς και ο Γκράνιτ Τσάκα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελβετίας:

Τερματοφύλακες: Μάρβιν Κέλερ, Γκρεγκόρ Κόμπελ, Ιβόν Εμβογκό

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακάντζι, Αουρέλ Αμέντα, Νίκο Ελβέντι, Εράι Κομερτ, Λούκα Τζάκουεθ, Μίρο Μουχάιμ, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Σιλβάν Βιντμέρ

Μέσοι - Επιθετικοί: Μισέλ Αεμπισέρ, Ζεκί Αμντουνί, Μπριλ Εμπολό, Κριστιάν Φασνάχτ, Ρέμο Φρόιλερ, Σέντρικ Ίτεν, Άρντον Γιασάρι, Γιόχαν Μανζαμπί, Νταν Εντόι, Νοα Όκαφορ, Φαμπιάν Ρίντερ, Τζιμπρίλ Σόου, Ρούμπεν Βάργκας, Γκρανίτ Τσάκα, Ντένις Ζακάρια.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:05 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: «Εξετάζει την περίπτωση του Κένεθ Βάργκας»

20:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Χειρουργήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ, χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

20:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία - Η απόφαση για την «σκουάντρα ατζούρα»

20:30 EUROLEAGUE

Μέλι: «Δεν είναι το παιχνίδι μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτη, είναι παιχνίδι Φενέρ-Ολυμπιακός»

20:24 NBA

Πέλικανς και Σπερς φέρνουν «άρωμα» NBA σε Παρίσι και Μάντσεστερ

20:22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελευταία σου ευκαιρία να δεις τον Moby: Μάθε άμεσα τις νέες επιλογές

20:07 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ένα μωρό για τρεις» - Η σπαρταρτιστή οικογενειακή κωμωδία έρχεται στο θέατρο Αθηνά από τις 22 Μαΐου

19:59 SUPER LEAGUE

«Οδεύει προς Ρίο Άβε ο Νασιμέντο»

19:55 MUNDIAL

Ελβέτια: Ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ - Εκτός κλήσεων ο Σακίρι

19:53 SUPER LEAGUE

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:41 GREEK BASKET LEAGUE

Ταξίδεψε στην Ισλανδία στο τριήμερο ρεπό ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

19:39 ΣΠΟΡ

Πανταλέων: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τους τίτλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας