Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

Επιστολή στην Super League έστειλαν πέντε ΠΑΕ μέλη του συνεταιρισμού. Μέσω αυτής ζήτησαν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος.

Οι ΠΑΕ που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, είναι οι ΑΕΛ, Asteras Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ. Αυτό που προτείνουν είναι από την προσεχή κιόλας αγωνιστική περίοδο (2026-27) να αλλάξει το format διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Με συμμετοχή 16 ομάδων αντί για 14 που είναι τώρα και κατάργηση της διαδικασίας playoffs και playout.

Αυτό ουσιαστικά αν προχωρήσει, θα σημαίνει πως δεν υποβιβάζεται κανείς και θα προστεθούν στη Super League οι δύο ομάδες που κέρδισαν την άνοδό τους, Καλαμάτα και Ηρακλής.

Η Super League απέστειλε με τη σειρά της έγγραφο στις 14 ΠΑΕ, γνωστοποιώντας το σχετικό αίτημα των πέντε ομάδων που το κατέθεσαν. Το έκτακτο Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (21/5) με μοναδικό θέμα την «αναδιάρθρωση».