Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 02 Φεβρουαρίου 2026, 13:45
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ

Ο Κέντρικ Ναν δε θα αγωνιστεί ούτε στην αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αμερικανό παίκτη να έχει λίγες πιθανότητες να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Παρτιζάν. 

Ούτε αύριο το βράδυ δε θα είναι στη δωδεκάδα της ομάδας του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν. 

Ο Αμερικανός παίκτης του «τριφυλλιού» δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, που τον έχει αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.

Κάτι που σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης με τη «Βασίλισσα» γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, με τον Παναθηναϊκό να έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα, να πρέπει να διαχειριστεί την πίεση, αλλά και την μεγάλη απουσία του Αμερικανού παίκτη.

Η αυριανή απουσία του Ναν από τον αγώνα με τη Ρεάλ ουσιαστικά μειώνει και τις πιθανότητες συμμετοχής του στον επόμενο αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Χρόνος για προπόνηση, στο ενδιάμεσο, δεν υπάρχει με αποτέλεσμα ο Ναν να είναι σχεδόν αδύνατο νακαταφέρει να μπει να παίξει χωρίς προπόνηση και μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα αποχής. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΓΓΑ: «Υπό διερεύνηση η εισβολή κουκουλοφόρων στο Μοσχάτο» - Οι δηλώσεις του Μαυρωτά
4 λεπτά πριν ΓΓΑ: «Υπό διερεύνηση η εισβολή κουκουλοφόρων στο Μοσχάτο» - Οι δηλώσεις του Μαυρωτά
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!
7 λεπτά πριν Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!
BET
Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
36 λεπτά πριν Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
SUPER LEAGUE
Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)
1 ώρα πριν Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved