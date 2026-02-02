Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ

Ο Κέντρικ Ναν δε θα αγωνιστεί ούτε στην αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αμερικανό παίκτη να έχει λίγες πιθανότητες να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Παρτιζάν.

Ούτε αύριο το βράδυ δε θα είναι στη δωδεκάδα της ομάδας του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός παίκτης του «τριφυλλιού» δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, που τον έχει αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.

Κάτι που σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης με τη «Βασίλισσα» γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, με τον Παναθηναϊκό να έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα, να πρέπει να διαχειριστεί την πίεση, αλλά και την μεγάλη απουσία του Αμερικανού παίκτη.

Η αυριανή απουσία του Ναν από τον αγώνα με τη Ρεάλ ουσιαστικά μειώνει και τις πιθανότητες συμμετοχής του στον επόμενο αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Χρόνος για προπόνηση, στο ενδιάμεσο, δεν υπάρχει με αποτέλεσμα ο Ναν να είναι σχεδόν αδύνατο νακαταφέρει να μπει να παίξει χωρίς προπόνηση και μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα αποχής.