Πόλο: Εύκολη πρόκριση της Βουλιαγμένης στους «8»

Onsports Team

Η Βουλιαγμένη δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της, επιβλήθηκε 18-10 της τυπικά γηπεδούχου Ράπαλο στο κολυμβητήριο του Λαιμού και «σφράγισε» την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών. Το παιχνίδι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Γ΄ ομίλου, ήταν προγραμματισμένο για τις 29 Νοεμβρίου στην Ιταλία, αλλά δεν άρχισε ποτέ, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης της γραμματείας. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατακύρωσε αρχικά τον αγώνα υπέρ του ΝΟΒ, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε τον ορισμό του στο Λαιμό, δίνοντας στη Ράπαλο μία ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στους «8».

Πλην όμως, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν είχαν καμία... όρεξη να επιτρέψουν στην ιταλική ομάδα έστω και το δικαίωμα στην ελπίδα. Μετά το αρχικό 2-1 υπέρ των Ιταλίδων, η Βουλιαγμένη πέτυχε τέσσερα αναπάντητα γκολ, πήρε τα «ηνία» της αναμέτρησης και δεν τα έχασε ποτέ. Ξέφυγε 8-3 λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο και 11-5 στις αρχές της τρίτης περιόδου, για να «εκτοξεύσει» στη συνέχεια τη διαφορά μέχρι το +9 (15-6) και να φτάσει με επίδειξη δύναμης στη νίκη-πρόκριση.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου το Σάββατο (21/3, 15:00), ξανά στο Λαιμό, για την 6η αγωνιστική, αλλά το παιχνίδι αυτό δεν έχει πλέον καμία βαθμολογική σημασία, καθώς ο ΝΟΒ εξασφάλισε την δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ράπαλο): 2-4, 2-4, 2-5, 4-5

Διαιτητές: Ντούμας Ντούτιλχ (Ολλανδία), Τεϊσίδο (Ισπανία)

ΡΑΠΑΛΟ (Λούκα Αντονούτσι): Σανταπάολα, Τζανέτα, Ντι Μαρία, Τζουστίνι 3, Μαρτσιάλις, Μπάκοτς 2, Γκαλάρντι 1, Καμπόνα, Βίλεμσεν 1, Βούκοβιτς 1, Μπιανκόνι 2, Μπιάνκο, Φορτσίνα, Ρόστα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 2, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Γιάουστρα 4, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς