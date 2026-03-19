Λεσόρ: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει την κρίσιμη στιγμή – Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε»

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR ετοιμάζεται για το δεύτερο ματς μετά την επιστροφή του και τόνισε πως το «τριφύλλι» από τη στιγμή που είναι… ζωντανό, θα πιστεύει και θα παλεύει.

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε δηλώσεις ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague. Ο Γάλλος σέντερ ξεκαθάρισε πως θέλει να δώσει αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να νικά την κρίσιμη στιγμή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την επιστροφή του και το πόσο έτοιμος νιώθει: «Ήθελα να γυρίσω στο 100% και στην καλύτερή μου φόρμα. Δουλεύω γι’ αυτό»

Για το πότε θα δει ο κόσμος τον Ματίας Λεσόρ ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε, δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει πως επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν να επιστρέψω 2 μήνες πριν. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».