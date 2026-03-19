Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Αποθέωση της UEFA στο Τριφύλλι για το ρεκόρ που «τρέχει»
Οnsports Team 19 Μαρτίου 2026, 18:02
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Αποθέωση της UEFA στο Τριφύλλι για το ρεκόρ που «τρέχει»

Η UEFA συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για το ιστορικό αήττητο ρεκόρ που «τρέχει» φέτος στην Ευρώπη.

Μετά τη νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 8 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη στα οποία δεν έχει γνωρίσει ήττα, σερί που είναι και το μεγαλύτερο της ιστορίας του.

Η αρχή έγινε με το «διπλό» στο Μάλμε (0-1), για να ακολουθήσει η νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (2-1) και στη συνέχεια οι ισοπαλίες με Βικτόρια Πλζεν (0-0), Φερεντσβάρος (1-1) και Ρόμα (1-1) στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Europa League.

Στα play offs ακολούθησαν δύο ακόμα ισοπαλίες με την Βικτόρια Πλζεν (2-2 και 1-1), ενώ στους «16» ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Μπέτις στην Αθήνα.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved