Μπέτις - Παναθηναϊκός: Αποθέωση της UEFA στο Τριφύλλι για το ρεκόρ που «τρέχει»

Η UEFA συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για το ιστορικό αήττητο ρεκόρ που «τρέχει» φέτος στην Ευρώπη.

Μετά τη νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 8 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη στα οποία δεν έχει γνωρίσει ήττα, σερί που είναι και το μεγαλύτερο της ιστορίας του.

Η αρχή έγινε με το «διπλό» στο Μάλμε (0-1), για να ακολουθήσει η νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (2-1) και στη συνέχεια οι ισοπαλίες με Βικτόρια Πλζεν (0-0), Φερεντσβάρος (1-1) και Ρόμα (1-1) στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Europa League.

Στα play offs ακολούθησαν δύο ακόμα ισοπαλίες με την Βικτόρια Πλζεν (2-2 και 1-1), ενώ στους «16» ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Μπέτις στην Αθήνα.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA: